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Uniformados de la Policía Bolivariana del estado Anzoátegui, realizaron la aprehensión de un sujeto de 27 años. El cual quedó a la orden del Ministerio Público tras este hecho, señalado de maltrato a la mujer.

El hombre golpeó y amenazó a su pareja y quedó detenido, la información la dio a conocer el cuerpo de Policía del estado Anzoátegui al oriente del país. El procedimiento fue realizado por una comisión policial en el sector Pica del Neverí del municipio Simón Bolívar.

Golpeó y amenazó a su pareja y quedó detenido

Donde detuvieron a Daniel José Acosta Guarepe, quien bajo los efectos del alcohol, golpeó en el rostro a su pareja y la amenazó con un machete. El hecho fue controlado y no pasó a mayores. El hombre no tenía antecedentes penales.

La víctima que fue atendida en el CDI Camilo Cienfuegos, se le observó según diagnóstico médico traumatismo ocular. Por lo que el caso y el arma incautada quedaron a disposición de la Fiscalía 24° del Ministerio Público.

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