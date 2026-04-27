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La aerolínea norteamericana prepara desde una segunda ruta de vuelos entre ambos países. La misma comenzaría a operar el venidero 22 de mayo de 2026, el costo del boleto sería de 1.556 dólares por persona.

American Airlines abrirá segunda frecuencia a Estados Unidos desde Venezuela, la ruta estaría saliendo desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. Dijo Guillermo DeArmas, abogado especializado en temas aeronáuticos.

American Airlines abrirá segunda frecuencia a Estados Unidos

«Una segunda frecuencia de American Airlines no llevaría los precios al promedio regional, pero sí abriría la puerta a que, por reciprocidad, la única aerolínea venezolana en la ruta también obtenga una segunda frecuencia», comentó el especialista.

Se espera que otras aerolíneas también busquen entrar a operar en el mercado venezolano. Con vuelos internacionales, no solamente a Estados Unidos, también a otros países del mundo.

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