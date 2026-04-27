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En aras de brindar una atención oportuna a la población neurodivergente en materia de salud, se llevó a cabo una labor que realizó más de 300 atenciones a niños y niñas de toda la región. Actividad organizada por la Gobernación del estado Carabobo.

La Jornada de Medicina Integral en CAI Carabobo fue organizada través de la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (Insalud); y el Centro de Atención Integral para Niños y Niñas con Discapacidad Carabobo Te Quiero (CAI Carabobo).

Alexander Leal, Autoridad Única de Salud en la región, señaló que durante esta actividad, los niños fueron beneficiados con diversas especialidades como fisiatría. Ortopedia, traumatología, neurodesarrollo, cirugía de columna, entre otros.

Jornada de Medicina Integral en CAI Carabobo

Asimismo, destacó el trabajo conjunto de todas las instituciones del Estado en fortalecer la red de atención a los niños y niñas con condiciones especiales. En cumplimiento con las directrices emanadas por el Presidente Nicolás Maduro, y ejecutadas de manera articulada por la Presidenta encargada Delcy Rodríguez, el Ministro del Poder Popular para la Salud, Carlos Alvarado, y el Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava.

Por su parte, Victoria Castañeda, presidenta del CAI Carabobo, indicó que este tipo de servicios son prestados de forma gratuita; para que la juventud neurodivergente pueda gozar de una atención óptima por parte de un personal altamente calificado.

Castañeda también precisó que se mantendrán desplegados en cada uno de los 14 municipios de la entidad para garantizar el acceso a la salud de los “Héroes con Condición” de todo Carabobo.

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