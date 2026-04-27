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Mujer solicitada es detenida por estos delitos en Valencia

By Lubin Molero
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Mujer solicitada es detenida en Valencia
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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Durante labores de control y patrullaje en la avenida Lara de Valencia, específicamente en la parroquia El Socorro, fue detenida una mujer solicitada identificada como Ana Carolina Torres Torres.

Tras una verificación de rutina a través del Sistema de Investigación e Información Policial (SIIPOL) que arrojó orden de captura activa. Los cargos que pesan sobre la detenida incluyen cooperadora inmediata en homicidio calificado por motivos fútiles e innobles, además de tratos crueles, según el registro judicial verificado.

Mujer solicitada es detenida en Valencia

Tras confirmar su estatus legal, los oficiales trasladaron a la ciudadana a la sede correspondiente para cumplir con los protocolos de seguridad

El caso quedó bajo la jurisdicción del Ministerio Público. Organismo que se encargará de formalizar la presentación ante los tribunales y continuar con las investigaciones de rigor.

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