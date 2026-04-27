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En una reunión celebrada este lunes 27 de abril con representantes de la banca pública y privada, el presidente encargado del Banco Central de Venezuela (BCV), Luis Alberto Pérez González, presentó las proyecciones económicas para los próximos trimestres.

Según las cifras preliminares del instituto, la economía nacional acumula una fase de expansión sostenida. Lo que permitiría prever un descenso en la inflación y una mayor estabilidad en el mercado cambiario.

BCV proyecta descenso de inflación

Uno de los puntos clave del encuentro fue el anuncio de la recuperación de relaciones institucionales con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Reserva Federal de Estados Unidos.

Pérez González confirmó la designación de representantes ante el FMI y el uso de firmas auditoras externas para supervisar los recursos de la República en el exterior. Buscando generar confianza en los mercados internacionales. Así mismo, se informó que la cartera de crédito bruta ha crecido este año.

Finalmente, el BCV adelantó que se encuentran diseñando instrumentos para facilitar la compra y venta de divisas a través de la banca nacional. Manteniendo el estímulo al uso del bolívar en las transacciones internas.

El organismo hizo un llamado a confiar en el rigor técnico de su Gerencia de Estadísticas. Asegurando que el cronograma de publicación de datos económicos cumple con los estándares internacionales.

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