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El fenómeno musical que definió una era en el género urbano, La Factoría, anuncia oficialmente su tan esperado regreso a la ciudad de Valencia , en las exclusivas instalaciones de karma experience club, el próximo sábado 5 de Junio, en una noche que promete ser el reencuentro más legendario con los clásicos que quedaron grabados en el ADN de toda una época.

Tras una larga espera, el público valenciano podrá vibrar nuevamente con los himnos que marcaron a toda una generación. Temas como «Todavía», «Perdóname» y «Moriré» resonarán en el show con una producción de alto nivel, diseñada para ofrecer una experiencia inmersiva y llena de mucha energía.

Este regreso no solo representa un concierto, sino un hito en la cartelera local al traer de vuelta la esencia pura de los ritmos que conquistaron las listas de popularidad a nivel mundial. Con una puesta en escena renovada, bajo la producción de la productora Alceci Music espectáculo que promete revivir la energía de la época dorada del género urbano.

La Factoría en la ciudad de Valencia

La productora Alceci Músic junto con el reconocido dj internacional DJ Johnk confirmaron, que la venta de las entradas ya están disponibles, por medio de la página oficial del evento https://ticketplate.com/checkout/retrogueton-vol1-202606042100 he invitó a todos los fanáticos a amante de este género a disfrutar de este increíble concierto, el cual será una experiencia única en la ciudad.

Del mismo modo, aseguró que el evento será una noche de sorpresas y contará con el increíble talento regional de y agregó, que toda la información oficial del evento estará por medio de las redes sociales @Alcecimusic @karmaexperienceclub

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