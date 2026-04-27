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Como Frankvic Rodríguez Pulido quedó identificado el presunto miembro de la red de trata «La Casa de las Muñecas» que fue detenido por funcionarios de Delitos Informáticos. El hecho se llevó a cabo en la parroquia Altagracia, de la capital.

El sujeto estaba solicitado por el Tribunal Primero de Control con competencia en delitos de violencia contra la mujer, bajo cargos de trata de personas en las modalidades de captación y traslado. La detención se produjo tras un seguimiento técnico que permitió ubicar al sospechoso en pleno centro del municipio Libertado.

Detenido miembro de «La Casa de Las Muñecas»

Las pesquisas judiciales vinculan al detenido con la organización denominada «La Casa de Las Muñecas». Grupo dedicado a captar jóvenes mediante ofertas de empleo comercial para luego trasladarlas forzosamente a territorio colombiano.

El reporte oficial indica que los captores sometían a las víctimas a explotación sexual y cautiverio. Los delincuentes usaban amenazas de muerte tras cruzar la frontera.

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Los oficiales pusieron al detenido a la orden del Ministerio Público. Mientras, las autoridades mantienen activos los protocolos de búsqueda para desmantelar al resto de los integrantes de esta red.

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