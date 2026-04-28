Compartir

Este lunes 27 de abril, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo un encuentro para acuerdos de trabajo en Bridgetown con la primera ministra de Barbados, Mia Mottley.

Durante la jornada, se anunció la creación de una unión económica bilateral. Contemplando la producción conjunta de alimentos en ambos territorios para abastecer los mercados del Caribe y África.

Así mismo, se planteó la apertura de nuevas rutas de transporte de pasajeros y carga mediante una conexión marítima directa, buscando potenciar el intercambio comercial y turístico entre las dos naciones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por VTV Canal 8 (@vtv_canal8)

Acuerdos entre Venezuela y Barbados

En el ámbito energético, la delegación venezolana invitó a las autoridades de Barbados a invertir en proyectos de petróleo y gas para incrementar la producción de hidrocarburos.

El plan de cooperación también incluye el desarrollo de energías renovables. Específicamente en la fabricación de paneles solares, junto con la revisión de acuerdos de inversión y doble tributación. Por último, se formalizó un proyecto de intercambio lingüístico que facilitará la enseñanza del español en la isla y del inglés para funcionarios y líderes comunitarios venezolanos.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Todo listo para el gran regreso de la Factoría en la ciudad de Valencia