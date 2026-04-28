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La cantante y modelo Paris Jackson habló con crítica respecto a la película biográfica de su padre, Michael Jackson.

A través de sus plataformas digitales, la joven de 28 años calificó la cinta como una obra dirigida a una sección específica del público que busca una visión idealizada del «Rey del Pop«.

Según su testimonio, el largometraje omite o edulcora momentos cruciales. Construyendo una historia que considera manipulada y alejada de la realidad que ella conoció personalmente.

Paris Jackson crítica «Michael»

Jackson reveló que, aunque la producción intentó contactarla para obtener su aprobación, sus correcciones y puntos de vista fueron ignorados por los creadores. Ante esta situación, decidió desligarse completamente del proyecto.

Diversos analistas critican la falta de profundidad y objetividad de la trama. Los expertos señalan que la obra omite las controversias legales más importantes del artista.

Aunque ‘Michael’ se posiciona como un éxito comercial rotundo, las declaraciones de su hija subrayan la división familiar. Existe un fuerte debate profesional sobre cómo preservar el legado del ícono.

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