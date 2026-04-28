Compartir

Un accidente de tránsito cobró la vida de Jenny Fernanda Endara Saldarriaga, de 31 años de edad, la tarde de este lunes 27 de abril en la Autopista del Sur, en Valencia.

El hecho se registró específicamente en el kilómetro 02 de la Troncal 05, tramo Los Samanes, en sentido hacia Tocuyito. Según reportes preliminares de las autoridades, la ciudadana se desplazaba en una motocicleta cuando colisionó con un vehículo de carga pesada. El hecho provocó que cayera al pavimento y fuera alcanzada por las ruedas de la unidad de transporte.

Accidente en la Autopista del Sur Valencia

Funcionarios de seguridad y cuerpos de rescate se trasladaron al sitio para acordonar el área y realizar el levantamiento del cuerpo, lo que generó retención vehicular en la Autopista del Sur.

Los organismos competentes iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las responsabilidades del caso y las causas exactas que originaron el choque.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Paris Jackson sobre la película de su padre: “Han vendido una versión que no es real”