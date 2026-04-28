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Durante este mes de abril de 2026, el meme viral «Mbappé Dictador» se ha consolidado como una de las tendencias más fuertes en las redes sociales.

El meme utiliza de forma irónica la imagen del delantero francés para cuestionar su presunto poder sobre las decisiones estratégicas de la directiva blanca. Influyendo desde la capitanía hasta la elección de nuevos refuerzos, así como momentos en los vestidores.

La narrativa, que ha sido analizada incluso por medios deportivos internacionales, retrata al jugador con una jerarquía que supuestamente influye en el dibujo táctico del equipo y en la posición de sus compañeros dentro del campo.

Mbappé dictador meme viral

Estos antecedentes ya lo perseguían desde su etapa en el PSG, donde se rumoraba que su palabra pesaba más que la de la directiva. El debate en plataformas digitales se mantiene encendido entre quienes ven en Mbappé a un líder y quienes bromean con el exceso de protagonismo.

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