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La plataforma HBO Max anunció este lunes 27 de abril que la tercera temporada de House of the Dragon debutará el 21 de junio.

La nueva entrega, basada en la obra Fire & Blood de George R.R. Martin, continuará narrando el conflicto interno de los Targaryen por el control del Trono de Hierro. La temporada contará con ocho capítulos que se emitirán de forma sucesiva cada domingo, culminando el 9 de agosto, mientras que el reparto principal, encabezado por Emma D’Arcy y Matt Smith, retomará sus roles en esta producción.

Tercera temporada House of the Dragon

Además del estreno de la serie principal, Warner Bros. confirmó que avanza en otros proyectos del universo de George R.R. Martin, incluyendo la segunda temporada de A Knight of the Seven Kingdoms.

Los creadores Ryan Condal y Martin mantienen la producción ejecutiva de esta saga, que se sitúa 200 años antes de los eventos originales de Game of Thrones. La franquicia busca consolidar su dominio en el mercado del streaming durante el periodo vacacional de este 2026.

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