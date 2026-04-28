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Formó parte de aquella famosa “guerrilla” de Tiburones de La Guaira en los 80 y era uno de los emblemas del equipo de esos años. Para el año 1993 estaba sin contrato en Estados Unidos a la edad de 33 años, por lo cual se había quedado en Caracas.

Hoy se cumplen 31 años del asesinato del exgrandeliga Gustavo Polidor, el infielder era uno de los jugadores de pelota más conocidos de la tropa del litoral central. Era compadre de Oswaldo Guillén y esa temporada tenía pensado retirarse con los “salados”.

Ese día, 28 de abril de 1995, Polidor estaba en su casa en la mañana e iba a salir con su esposa y su pequeño hijo a hacer diligencias. Ya en 1994 la familia había sufrido un secuestro, su esposa Eduviges Fuenmayor había sido raptada con sus dos hijas.

Asesinato del exgrandeliga Gustavo Polidor

Desde ese momento en 1994, comenzó a acompañar a su esposa, no se imaginó que aquella mañana de abril de 1995 comenzaría un nuevo ataque del hampa. Gustavo vivía en la avenida Simón Planas de Santa Mónica en Caracas.

Gustavo estaba calentando la camioneta cuando dos hombres armados llegaron hasta la camioneta, ambos se montan en los asientos, trasero y del copiloto. La esposa llega de dejar una basura en la calle, cuando Marcos Quintero, conocido con el alias de Marquitos, la llevó dentro de la casa con el niño.

Hernán López Ortuño, conocido como Hernancito estaba con el beisbolista afuera. Fue cuando se escuchó una detonación, la esposa al salir encuentra herido al jugador. Los delincuentes enseguida se fueron del lugar en una camioneta Jeep Wagoneer que conducía por Carlos Rubén Villanueva.

No hubo robo, solo asesinato

Los delincuentes no se llevaron ningún objeto de valor, el exgrandeliga tenía puestas unas prendas las cuales no se llevaron. Enseguida uno de los vecinos que escuchó el disparo salió a ayudar a Polidor.

Lo llevó a una clínica donde llegó sin signos vitales, Hernán López Ortuño, había disparado al abdomen del beisbolista. Sus hijas María de Los Ángeles y Michelle estaban en la escuela en ese momento.

La condena

Mediante trabajo de investigación los cuerpos policiales, dieron con el conductor de la Wagoneer que aportó datos para capturar tanto a Hernancito como a Marquitos. Estos fueron capturados.

Pero en abril de 1996, Hernán López Ortuño, “Hernancito” estaba en libertad y protagonizó el secuestro de Terrazas del Ávila. López Ortuño murió el 26 de julio de 2018, presuntamente por resistirse a la autoridad.

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