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Estado del tiempo hoy 28 de abril de 2026 en Venezuela según el INAMEH

By Danny Valdiviezo
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Estado del tiempo hoy 28 de abril en Venezuela
En Camaguán, Foto: Almary Valera.

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Danny Valdiviezo
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El estado del tiempo hoy 28 de abril de 2026, nos indica que se espera nubosidad fragmentada en gran parte del país en las primeras horas de la mañana. Se esperan chubascos al sur de Venezuela en los estados Bolívar y Amazonas.

Se estima nubosidad fragmentada y zonas parcialmente nubladas en buena parte de nuestra extensión territorial; resaltando, mantos nubosos generadores de lluvias o lloviznas. En áreas de la Guayana Esequiba, montañas de la Gran Caracas, Sucre, Bolívar, Delta Amacuro, Amazonas, Falcón, Portuguesa, Barinas, Apure, Andes y Zulia.

Estado del tiempo hoy 28 de abril

Estado del tiempo hoy 28 de abril

Estado del tiempo hoy 28 de abril

Precisamente en horas de la mañana se espera nubosidad fragmentada con lluvias variables en Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, Sucre Al igual que en zonas de la Región Central, Llanos, Andes y Zulia.

Estado del tiempo hoy 28 de abril en Venezuela según el INAMEH

Las altas temperaturas estarán entre 37 y 39 grados para hoy, en varias zonas, en un horario comprendido que va desde las nueve de la mañana y seis de la tarde. No se descartan lluvias en algunas zonas del país, específicamente en la región central.

Estado del tiempo hoy 28 de abril

Solo en el estado Mérida, se esperan horas de la madrugada y en sus zonas montañosas un clima de ocho grados. Mientras se esperan temperaturas frescas en las zonas de montaña de la región andina y centro del país.

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