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Estos son los beneficios de una mascarilla de tomate con azúcar para tu rostro

By Redacción Carabobo
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mascarilla de tomate con azúcar
Foto: Glamour.mx

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Redacción Carabobo
Redacción Carabobo
IOTA Latino
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Tu rostro es tu carta de presentación, debes siempre tenerlo radiante, conoce siempre los beneficios de las mascarillas naturales para tu rostro. Las cuales tienen una misión importante, como lo es mantener tu cutis siempre suave.

La mascarilla de tomate con azúcar en la cara funciona como un exfoliante natural casero que ayuda a remover células muertas, reducir el exceso de grasa. Además de disminuir manchas de acné y aportar luminosidad gracias a la vitamina C y el licopeno del tomate.

Se recomienda aplicarlo masajeando suavemente la piel limpia durante 2-3 minutos y enjuagar con agua tibia, idealmente una o dos veces por semana.

Mascarilla de tomate y azúcar, beneficios y uso:

Exfoliación: El azúcar ayuda a eliminar impurezas y células muertas, mientras que el tomate nutre.

Control de grasa: Es ideal para pieles grasas, ayudando a controlar el sebo.

Aclarado de manchas: El tomate ayuda a atenuar manchas de sol o acné.

Aplicación: Corta un tomate maduro por la mitad, sumerge la pulpa en azúcar y masajea la cara suavemente en movimientos circulares.

Tiempo: Deja actuar la mezcla de 5 a 15 minutos antes de enjuagar.

Precauciones:

Frecuencia: No abusar; usar 1-2 veces por semana para evitar irritaciones.

Tipo de piel: Si tienes piel sensible o acné severo, consulta a un dermatólogo, ya que el azúcar puede ser muy abrasivo.

Consejo: Se puede combinar con ingredientes como miel para mayor hidratación.

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SourceGlamour.mx
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