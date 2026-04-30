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Detenidos dos hombres en Carabobo por agresión

By Danny Valdiviezo
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Detenidos dos hombres en Carabobo
Foto: Douglas Rico.

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Danny Valdiviezo
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El comisario general del CICPC, Douglas Rico dio a conocer la detención hecha en el estado Carabobo. Ambos casos son por presunta violencia de género, los detenidos pasaron a instancias del Ministerio Público de nuestra entidad.

Detenidos dos hombres en Carabobo por agresión. Una comisión de la Delegación Municipal Bejuma, realizaron la detención de Antony Alejandro Henriquez Monte (32), en Brisas del Paraíso, parroquia Bejuma, municipio Bejuma, estado Carabobo.

El hombre quedó detenido por la presunta agresión a su expareja con un cable de una extensión, por celos. El sujeto fue capturado en las últimas horas por funcionarios del CICPC en Carabobo.

Detenidos dos hombres en Carabobo por agresión

Mientras que, funcionarios de la Delegación Municipal Las Acacias, realizaron la captura de Juan José Conde Antequero (40), en Los Colorados, parroquia San José; municipio Valencia, estado Carabobo.

Conde Antequero está señalado de presuntamente agredir a su pareja causándole lesiones en el brazo izquierdo y pierna izquierda. Este fue capturado y quedó a la orden del Ministerio Público.

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SourceDouglas Rico/CICPC
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