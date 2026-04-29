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El comisario general del CICPC, Douglas Rico dio a conocer que un joven de 24 años y su madre de 49 quedaron detenidos. El sujeto se hizo pasar por un menor de edad para lograr la captación de una niña en plataformas de videojuegos.

La investigación, realizada por expertos de la Delegación Municipal Maracaibo, reveló que Lisandro Rafael Molero López (24); utilizaba los videojuegos para interactuar con menores de edad.

Captación de una niña en plataformas de videojuegos

Bajo una identidad falsa, haciéndose pasar por un niño de la misma edad que la víctima, logró ganarse su confianza hasta captarla y trasladarla a su vivienda, donde cometió el delito. En el procedimiento también fue detenida su madre, Yudith Margarita López de Molero (49), quien tenía pleno conocimiento de los hechos.

Ante la gravedad de este caso, el comisario general superior nacional, Douglas Rico hizo un llamado a los padres y representantes; sobre el riesgo que esconden las comunidades de juegos en línea, donde adultos se infiltran ocultando su verdadera identidad para acechar a los más vulnerables.

Adultos se hacen pasar por niños para atacar”.

“Los juegos forman comunidades donde se conectan niños, pero también adultos malintencionados. Es vital que los padres mantengan el control, supervisen con quién interactúan sus hijos y brinden la orientación necesaria para evitar que caigan en estas acciones malignas”, enfatizó el director del Cicpc.

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