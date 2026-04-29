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Un hecho vial con motocicleta enlutó a un hogar de la capital carabobeña la noche del 28 de abril de 2026. El lamentable suceso ocurrió en la avenida Sesquicentenaria al sur de la ciudad industrial. De este accidente hay dos versiones, en la otra hay una segunda moto involucrada.

El choque de una moto contra una buseta al sur de Valencia dejó un fallecido, el mismo ocurrió sentido Plaza de Toros. Se pudo conocer que el motorizado colisionó contra la parte trasera de una buseta color blanco.

Las dos personas que iban en la moto quedaron atrapadas en los cauchos traseros de la buseta. Uno de los sujetos que iba en la motocicleta perdió la vida de forma inmediata en el lugar.

La otra versión de los hechos

La otra versión según testigos es que hay una segunda moto involucrada en el hecho. El conductor de dicha motocicleta iba en sentido contrario y colisionó otra moto. Quedando esta debajo del autobús.

Esta dejaría otra persona lesionada en dicho accidente ocurrido anoche en la avenida Sesquicentenario.

Choque de moto contra buseta al sur de Valencia dejó un fallecido

Al sitio llegó al lugar una comisión de los Bomberos de Valencia para atender la situación. Una de las personas lesionadas que iba en la moto fue llevada a la emergencia del Hospital Central de Valencia.

En el hecho estuvieron en labores de rescate funcionarios de los Bomberos de Valencia. Además de paramédicos de 0800 Bigote, entre otras comisiones de seguridad en la avenida Sesquicentenario.

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