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Un día como hoy nace Luis Aparicio (1934) Beisbolista venezolano, primero en la historia en ser exaltado al Salón de la Fama del Béisbol en Cooperstown al obtener 341 votos, el 84,62% del total de la Asociación de Cronistas de Béisbol de Estados Unidos el 12 de agosto de 1984.

Las efemérides de hoy 29 de abril nos recuerdan que un día como hoy nace Jean Georges Noverre (1727) Profesor y bailarín francés, creador del ballet moderno.

Un día como hoy nace Antonio Nicolás Briceño (1782) Abogado y militar venezolano.

Nace Karl Drais (1785) Investigador e inventor alemán, conocido por inventar la laufmaschine o máquina de correr, denominada draisiana en su honor, precursor del velocípedo o bicicleta.

Juan Crisóstomo Falcón murió un día como hoy (1870) Militar y político venezolano.

Muere James Gamble (1891) Fabricante de jabones y empresario británico-estadounidense, fundador de Procter & Gamble en 1837, junto a William Procter.

Un día como hoy nace Marc Randolph (1958) Empresario y emprendedor estadounidense, cofundador de Netflix junto con Reed Hastings.

Se funda el Fondo Mundial para la Naturaleza (1961). Es conocido por las siglas WWF y es una organización no gubernamental encargada de la conservación del medio ambiente.

Las efemérides de hoy 29 de abril

Un día como hoy nace Andre Agassi (1970) Tenista estadounidense.

Muere Alfred Hitchcock (1980) Director de cine y productor británico.

Entre el 26 al 29 de abril, se realizan las primeras elecciones en Sudáfrica aplicando el derecho al sufragio universal, asegurando así el fin del régimen del Apartheid (1994).

Se desactiva la Central Nuclear de Óbninsk en Rusia (2002). Fue la primera central nuclear civil de la historia, hoy convertida en museo. Curiosidades de los museos del mundo.

El papa Francisco nombra al doctor José Gregorio Hernández nuevo Copatrono del Ciclo de Estudios en Ciencias de la Paz (2021).

Día de Conmemoración de todas las Víctimas de la Guerra Química. Día Nacional de la Ética Ciudadana. Día Internacional de la Danza.

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