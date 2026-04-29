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El transporte subterráneo masivo de la capital carabobeña dio a conocer que tendrá una parada hoy durante cuatro horas por trabajos de Corpoelec. Mediante sus redes sociales informó sobre el horario que no estará trabajando.

“Metro de Valencia informa a usuarios que debido a trabajos de mantenimiento por parte de Corpoelec, hoy miércoles 29 de abril de 2026 nuestro servicio comercial quedará suspendido de 12:00 pm a 04:00 pm. Pedimos disculpas por las molestias ocasionadas”, dijo la empresa.

Metro de Valencia hoy 29 de abril no laborará en este horario

Luego de las cuatro de la tarde se restablecerá el servicio en todas sus estaciones desde la avenida Bolívar norte, hasta la Monumental de Valencia. El Metro pide disculpas a sus usuarios.

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