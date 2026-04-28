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Un hecho vial fue reportado ayer lunes 27 de abril de 2026 en el litoral carabobeño, donde estuvo involucrado un vehículo de carga. El hecho fue atendido por autoridades viales como por paramédicos del 0800 Bigote.

El choque de una gandola y una camioneta ocurrió en la Autopista Puerto Cabello Morón en el sector el Palito. Donde una camioneta Ford Explorer color blanco colisionara con una gandola, informó el Canal de Emergencia.

Los lesionados en este choque quedaron identificados como Richard Romero de 74 años de edad y Luz Riera de 76 años. Estos fueron trasladados de emergencia al Hospital Adolfo Prince Lara de Puerto Cabello.

Choque de gandola y camioneta en El Palito dejó dos lesionados

Comisiones de la Policía Nacional Bolivariana, además de Protección Civil como otros cuerpos de seguridad estuvieron atendiendo en el siniestro vial. Desde Noticias24Carabobo hacemos el llamado a los conductores para que transiten con prudencia por las vías del país.

Cumpliendo con las normativas impuestas por el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (INTT). Además de transitar a una velocidad moderada, no circulando por el hombrillo y llevando abrochado el cinturón de seguridad.

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