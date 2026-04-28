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Un nuevo hecho vial fue reportado en horas de la tarde de este lunes 27 de abril de 2026. El cual fue atendido por autoridades viales, el mismo se suma a los ocurridos en el país en lo que va de año.

El accidente en la Autopista Centroccidental en Yaracuy ocurrió a las dos de la tarde de este lunes, dejando dos hombres fallecidos. Se pudo conocer que a la altura del sector Cambural en el municipio Peña, un hombre perdió el control de la camioneta Toyota Fortuner.

Este quedó identificado como Yunior Antonio García Guzmán, García tras perder el control de la camioneta saltó la isla impactando contra un Chevrolet Impala. El cual era conducido por Yovanny Rojas.

Accidente en la Autopista Centroccidental en Yaracuy dejó dos fallecidos

En el hecho quedó una mujer en estado de gravedad, identificada como Katherine Goitía de 39 años de edad. Indicaron testigos que la colisión fuerte hizo que uno de los vehículos se incendiara, es por ello que uno de los conductores quedó atrapado y murió en el lugar.

Uno de los cuerpos sin vida quedó en la vía, comisiones de tránsito como paramédicos llegaron al lugar. Katherine Goitía fue llevada al Hospital de Yaritagua donde se encuentra internada, en pronóstico reservado.

Se pudo conocer que las dos personas que iban en la camioneta Toyota venían de Caracas a Barquisimeto, estado Lara. Mientras que Yovanny Rojas laboraba en un transporte privado con su vehículo Impala.

Medicina forense

Funcionarios de la División de Tránsito están a cargo de las investigaciones de este accidente vial. Los dos cadáveres fueron llevados a la sede del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (SENAMECF) Yaracuy.

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