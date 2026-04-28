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El gran músico que transformó la salsa, que llevó a la cúspide a cantantes como Héctor Lavoe, Rubén Blades entre otros. El Gran Willie Colón nació un día como hoy en 1950. Colón murió el pasado 21 de febrero de este año.

Las efemérides de hoy 28 de abril nos recuerdan que se celebra el Día de la Industria Nacional del Hierro y el Petróleo. Esta fecha conmemora la creación de la Corporación Venezolana del Petróleo en 1960 por el gobierno de Rómulo Betancourt.

Nace Manuel Piar (1774) Militar venezolano de origen curazoleño, prócer de la independencia de Venezuela, conocido como el Libertador de Guayana y Generalísimo Invicto, por haber disputado 24 batallas y no haber sido derrotado.

Un día como hoy nace Ferruccio Lamborghini (1916) Empresario y mecánico italiano, fabricante de tractores y automóviles deportivos. Fundador de la marca de automóviles Lamborghini en 1948.

Nace Pompeyo Márquez (1922) Político venezolano.

También un día como hoy nace Jorge Tuero (1936). Actor de cine y televisión, y comediante venezolano, conocido por interpretar al terror del llano en el programa Cheverísimo.

Efemérides de hoy 28 de abril

Muere Benito Mussolini (1945) Político, militar y dictador fascista italiano, fundador y líder del Partido Nacional Fascista y del Partido Fascista Republicano. Gobernó Italia entre 1922 y 1943, instaurando un régimen totalitario que abolió las libertades civiles y políticas.

Se emite el último capítulo de las Aventuras de Superman (1958). Fue la primera serie de televisión en presentar a Superman, interpretado por el actor estadounidense George Reeves.

Apple Inc. lanza la tienda digital iTunes Store (2003). Originalmente llamada iTunes Music Store. Fue la primera tienda en línea de música digital que permitió a los usuarios comprar canciones individualmente, revolucionando la industria musical.

Muere Humberto ‘Beto’ Perdomo (2016) Narrador deportivo venezolano.

Los restos simbólicos del general Manuel Piar son ingresados al Panteón Nacional (2022).

Hoy se celebra el Día del Bacteriólogo. Además de Día del Sacerdote, Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

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