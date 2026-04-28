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Venezolano Moisés Ballesteros largó grand slam pero no evitó caída de Cachorros (VIDEO)

By Danny Valdiviezo
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Venezolano Moisés Ballesteros largó grand slam
Credit: Kiyoshi Mio-Imagn Images

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Danny Valdiviezo
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Los Cachorros de Chicago no pudieron con Padres de San Diego la noche del lunes 27 de abril de 2026. Los Padres dominaron la pizarra con marcador de 9×7 para apuntarse un importante triunfo en la presente temporada de Grandes Ligas.

El venezolano Moisés Ballesteros largó grand slam para sumar cuatro de las siete carreras de los oseznos. El criollo oriundo de Los Teques pescó el lanzamiento para enviarla al jardín derecho y fletar cuatro carreras.

 

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Venezolano Moisés Ballesteros largó grand slam

Pero las carreras no bastaron para frenar a San Diego, mientras los Cachorros se llevaron la derrota en este encuentro. Ambos equipos están actualmente en la segunda casilla de sus divisiones en la Liga Nacional.

Cachorros están en el segundo lugar de la División Central con récord de 17 ganados y 12 perdidos, detrás de Rojos de Cincinnati que lidera con 18 victorias y 10 perdidos. Padres en el segundo lugar en la División Oeste de la Nacional con 19 ganados y 9 perdidos.

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