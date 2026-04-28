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La Fundación CLX oficializó el lanzamiento del CLX Tech Talent, una iniciativa dirigida a estudiantes de bachillerato en Carabobo que no solo tienen interés en la tecnología, sino también criterio para usarla con sentido. Bajo la dirección de Nasar Ramadan Dagga Mujamad, CEO de CLX Group, este proyecto tiene una premisa clara, impulsar a jóvenes creadores capaces de resolver problemas reales.

El concurso obliga a los participantes a identificar un problema concreto dentro de su entorno y plantear una aplicación que realmente lo resuelva. Puede ser en materia de salud, educación, comercio, medio ambiente o movilidad, pero la clave es: que funcione en la vida real.

“Para nosotros en CLX Group, el talento de los jóvenes venezolanos no tiene límites. Es por eso que a través de la Fundación CLX hemos creado el CLX Tech Talent, donde nuestros niños tendrán la oportunidad de desarrollar sus habilidades, pensar en grande y utilizar la tecnología como un medio para crear soluciones innovadoras que impacten positivamente a su comunidad” expresó el empresario carabobeño Nasar Ramadan Dagga.

El equipo ganador se llevará la dotación completa de una sala de computación para su escuela. El espacio contará con 20 computadoras CLX NUC de última generación y la instalación de una antena Starlink, garantizando internet satelital de alta velocidad para potenciar el aprendizaje de toda su escuela.

Participa en CLX Tech Talent

Aquí no hay espacio para improvisación. Los estudiantes deben organizarse en equipos de 3 a 5 integrantes, con un docente que funcione como tutor durante el proceso.

Cada grupo tendrá que definir bien el problema, estructurar su solución y presentar una propuesta clara. Los proyectos que superen la primera fase no quedan solos. Pasan a un proceso de acompañamiento con especialistas de CLX Group en áreas como desarrollo, sistemas, diseño y marketing, quienes les ofrecerán herramientas reales para mejorar lo que están construyendo.

En la fase final, los equipos presentarán sus proyectos ante un jurado que evalúa con criterios concretos: funcionalidad, uso de tecnologías emergentes como Inteligencia Artificial, coherencia visual y capacidad de comunicar la idea.

“No necesitas ser experto. Necesitas una idea. La tecnología es la herramienta, pero el cambio lo haces tú”, resumió Dagga, marcando el tono del concurso.

Más que un evento, una línea de ejecución

El CLX Tech Talent no aparece aislado. Forma parte de una estrategia más amplia de la Fundación CLX, enfocada en educación, tecnología y desarrollo social.

CLX Group ha venido moviéndose en esa línea: crecer como empresa, pero también intervenir donde hay brechas. Un ejemplo reciente es la modernización del Centro de Parálisis Cerebral Bartolomé Salom, en Valencia, donde se mejoraron espacios de rehabilitación con infraestructura y tecnología actualizada.

Fundación CLX en Venezuela

A través de la Fundación CLX, el grupo empresarial liderado por el empresario Nasar Ramadan Dagga Mujamad reafirma su compromiso con los venezolanos, impulsando iniciativas diseñadas para generar bienestar social, fomentar la educación, apostar por el desarrollo deportivo y el talento artístico, además de apoyar instituciones de salud en todo el país.

En 2025, CLX Group impulsó la renovación de los espacios del Centro de Parálisis Cerebral Bartolomé Salom en Valencia, una iniciativa que transformó las áreas de rehabilitación con infraestructura moderna, climatización y tecnología de punta para brindar una atención digna a niños y jóvenes de entre 2 y 22 años.

La contribución de la Fundación CLX, incluyó la dotación de equipos especializados, la actualización del gimnasio de mecanoterapia con herramientas sensoriales y la incorporación de computadoras CLX NUC para integrar la innovación a este espacio de recuperación.

Visita el sitio web oficial de CLX Group: www.clx-group.com o su cuenta en redes sociales: @clx.group, para encontrar toda la información sobre la Fundación CLX, las bases del concurso CLX Tech Talent y otros detalles de este programa.

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