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La primera autoridad regional indicó mediante su cuenta en la red social Instagram que hoy martes 28 de abril de 2026, nuestra entidad será el epicentro de grandes cosas. Resaltó que personas “que quieren mucho a nuestra entidad vendrán hoy.

“Tendremos buenas noticias para Carabobo”, destacó Lacava, más no adelantó de que trata la visita que viene hoy. El gobernador ha estado activo en el tema eléctrico, con el Plan Cayapa el cual se ha venido desarrollando en la entidad.

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Gobernador Lacava

Desde hace varios días ha estado informando en torno a la electricidad, no sabemos si el tema de hoy tenga algo que ver con eso. En los 14 municipios carabobeños ha estado presente el Plan Cayapa.

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