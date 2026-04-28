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Las autoridades detuvieron a un sujeto por estar señalado de un asesinato en la entidad aragüeña. Este quedó identificado como Kervin Ramírez quien le quitó la vida a Carlos Javier Sarmiento Berríos.

El hombre asesinó a su compadre tras descubrir que este presuntamente mantenía un romance con su esposa. Para ello le tendió una trampa, el pasado sábado 25 de abril de 2026 envió a su esposa e hijos al centro comercial Los Aviadores.

Y le dijo a su compadre para ir a hacer unas reparaciones a la casa en San Mateo, estado Aragua. Ya en la casa asesinó a Sarmiento, con un arma prestada, además de enterrarlo en una de las adyacencias de la casa.

Hombre asesinó a su compadre en Aragua por descubrir romance con su esposa

La familia de Sarmiento, había denunciado su desaparición y los detectives del CICPC, comenzaron a investigar. El compadre fue la última persona en tener contacto con él. Mediante averiguaciones y trazas con el celular lograron esclarecer el caso.

Ramírez confesó a los funcionarios de la policía científica lo ocurrido, en seis oportunidades disparó contra el hombre que había sido su compadre. Y detalló sobre el entierro en la casa de su propiedad.

Un hombre abatido

El dueño del arma homicida al verse implicado se enfrentó con la comisión del CICPC, donde quedó abatido. Las autoridades no dieron el nombre de esta persona.

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