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Reportaron colisión fuerte en la avenida Andrés Eloy Blanco

By Redacción Carabobo
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colisión fuerte en la avenida Andrés Eloy Blanco
Fotos: Jacinto Oliveros/@jacin44.

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La mañana de este martes, 28 de abril de 2026, se registró un fuerte accidente de tránsito en la zona norte de Valencia. El hecho ocurrió específicamente en la intersección de la Av. Andrés Eloy Blanco con calle 137, frente al C.C. Shopping Center.

Colisión fuerte en la avenida Andrés Eloy Blanco. Detalles del suceso: Vehículos involucrados: Un Jeep Rubicon gris claro y un vehículo sedán azul, el cual presentó daños considerables en su estructura.

Autoridades en el sitio: Comisiones de la PNB (División de Tránsito) y personal de @0800bigote con ambulancias y paramédicos brindando asistencia.

Fotos: Jacinto Oliveros.

Colisión fuerte en la avenida Andrés Eloy Blanco

Hasta el momento se desconoce la cifra exacta de lesionados. El paso por la zona se mantiene restringido mientras las autoridades realizan el levantamiento de los vehículos.

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