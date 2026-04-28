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Diosdado Cabello, ministro de Interior, Justicia y Paz estuvo en el estado Mérida participando en el encuentro Venezuela en Paz y Libre de Sanciones. Donde habló del ingreso de los trabajadores y de la economía en el país.

Detalló el vicepresidente de la tolda roja que las personas que piden salario de mil dólares donde hay que considerar las fuentes de financiamiento. Indicó que tienen que haber estructuras que lo sostengan.

“Es muy fácil decir ‘auménteme el sueldo mil dólares’. Ajá, buen discurso, ¿pero de dónde saco la plata para sustentarlo?”, indicó. Dijo que hay que cumplir condiciones para que el dinero no se vuelva “sal y agua”.

Venezuela desde hace semanas tiene en tendencia el tema de salario mínimo. Para este 30 de abril se espera un encuentro con los trabajadores, mientras que el viernes se espera que se del anuncio de la elevación del salario,

Salario de mil dólares y lo que dijo Cabello

Resaltó lo que es el aumento de sueldo responsable, el cual pueda cumplir con las expectativas. “Un aumento de sueldo responsable es que no tengamos que imprimir dinero inorgánico y que sea con recursos asegurados, recursos reales”, precisó.

Dijo que el tema de las sanciones dejó muy corto los ingresos de Venezuela, comentó que por cada 100 dólares que antes entraban al país, ahora solo entran dos o tres. Es por ello que invitó a las empresas petroleras a la inversión nacional.

“Que vengan empresas petroleras a Venezuela, bienvenidas. Que paguen lo que tengan que pagar y que, aguas abajo, eso beneficie a toda la población”, dijo. Indicó que los hidrocarburos son en la actualidad la clave para la recuperación económica. Habló que el tema de la economía es el principal problema que tiene Venezuela. “Es el principal problema que tiene este país. Y más tempranito que tarde nosotros esperamos se vaya resolviendo (…) los problemas de este país comiencen a desaparecer”, señaló.

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