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En el contexto de las políticas de modernización y simplificación administrativa instruidas por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez; el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) anunció importantes avances en la optimización del Registro de Operadoras de Transporte de Carga (ROTC).

Trámite de transporte de carga por el INTT. La información fue suministrada por la Mayor Alexandra Silva, gerente general de Transporte Terrestre del ente, durante su participación en el programa “INTT en Conexión Radial”.

Silva destacó que estos cambios buscan agilizar la operatividad de los prestadores de servicio, pilar fundamental para el desarrollo económico del país.

Trámite de transporte de carga por el INTT, automatizado y sencillo

La Mayor Silva resaltó que el proceso es completamente automatizado y se realiza a través del portal oficial del Instituto. Como novedad principal en la simplificación del trámite, ya no se realiza la Revisión Técnica Parcial de las unidades por parte de los funcionarios.

En su lugar, se estableció la consignación de una carpeta con el expediente del prestador del servicio, la cual contiene: Reseña Fotográfica: Los operadores deben incluir en sus recaudos fotografías de las unidades (frente, posterior y ambos laterales).

Consignación descentralizada: Una vez que el usuario completa el registro digital, debe consignar la carpeta con los requisitos físicos en la oficina del INTT más cercana a su domicilio o centro de operaciones; esto elimina traslados innecesarios a sedes centrales.

Requisitos

Para formalizar el ROTC, tanto personas naturales como jurídicas deben cumplir con los siguientes documentos:

Planilla Única de Trámite (PUT)

Copia del Registro de Información Fiscal (RIF) vigente

Copia de la Cédula de Identidad

Copia del Certificado de Registro del Vehículo

Copia de la Póliza de seguro Responsabilidad Civil (RCV) vigente autorizada por Superintendencia de la Actividad de Seguros

Reseña Fotográfica (frente, posterior y ambos laterales)

Si el prestador de servicio es persona jurídica, debe incluir:

Copia de la Cédula de Identidad del representante legal

Copia del Registro Mercantil (última Acta Constitutiva)

Copia de la ficha de datos del Instituto Venezolano del Seguro Social (IVSS) (Número de Patrono)

Copia de la Planilla del Servicio Nacional Integrado de Administración (SENIAT) (Fecha y número de solvencia del ISLR)

Esta iniciativa responde a la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos y constituye acciones firmes en la lucha contra la gestoría, con el fin de garantizar que el sector transporte cuente con las autorizaciones legales necesarias para circular por todo el territorio nacional de manera transparente, directa y expedita.

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