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En las últimas semanas la divisa ha estado con su curso normal, este se encuentra en la banda de los 480 bolívares. El precio del dólar BCV hoy 28 de abril de 2026 según el Banco Central de Venezuela. está en:485,22 bolívares y el euro 569,29 bolívares.

Para este miércoles 29 de abril de 2026, la tasa BCV será de 486,19 bolívares y el euro en 569,42 bolívares.

Mientras que la onza de oro sigue en un costo de 4.615,95 dólares y en un precio aproximado el gramo en 164 dólares. El “metal precioso” sigue siendo uno de los indicadores más buscados a diario en la economía.

Se mantiene el precio del petróleo a nivel mundial a 99,99 dólares, este ha estado con picos de 104 y 105 dólares durante el día. Debido al conflicto en el Medio Oriente el crudo en el mundo se ha mantenido en alza.

Mientras que el precio del bitcoin se mantiene en el mundo en un costo de 76.850,15 dólares. Este escaló un poco luego de la caída que ha tenido donde ha estado cerca de los 66 mil dólares. Ahora apunta al alza.

Dólar BCV hoy 28 de abril de 2026 y lo que dice la Cámara Petrolera Venezolana

Para Enrique Novoa, presidente de la Cámara Petrolera de Venezuela, las condiciones están dadas para avanzar a mediano y largo plazo en la reconstrucción de la industria nacional de hidrocarburos y consolidar las inversiones necesarias para la reactivación plena del sector.

Los cambios en la industria, aunque están ocurriendo, no generarán resultados inmediatos. Entre 3 y 5 años pudiera ser un lapso inicial para tener una producción que alcance los dos o tres millones de barriles al día, indicó el representante empresarial.

“Esta es una estimación que estaría en sintonía con el desarrollo de infraestructura que Venezuela tiene”, agregó el dirigente.

Por lo pronto, para los próximos seis meses el gremio estará en proceso de evaluación del contexto para poder hacer proyecciones más precisas. Lo que sí parece una meta alcanzable es llegar a una producción petrolera nacional de al menos 1.300.000 barriles diarios para finales de año.

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