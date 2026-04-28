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La tragedia de la discoteca Jet set sigue estando en tendencia, ya que muchas personas siguen reclamando justicia desde el 8 de abril de 2025. Esto contra los hermanos Espaillat en República Dominicana.

El hermano de Rubby Pérez rompió el silencio en torno a lo ocurrido el año pasado. Estuvo en el Tribunal en la audiencia preliminar del caso del derrumbe del local. Donde además de Rubby murieron unas 235 personas.

El merenguero murió cuando estaba en la tarima. Pero dijo Elieser Pérez que en una conversación que tuvo con su hermano este le había hablado de la famosa discoteca. Elieser habló de lo ocurrido esa noche donde falleció el cantante.

Hermano de Rubby Pérez en el Tribunal pidió justicia

Dijo Elieser que le había preguntado a Rubby el por qué había dejado de tocar en ese local. Ya que Rubby estuvo alejado de la misma y sin dar explicaciones a nadie. Jet Set era una de las tarimas de mayor importancia en Santo Domingo.

Rubby se había alejado de la misma, dijo su hermano por el irrespeto tanto a los cantantes como al público en general. «Me dijo que no asistía porque no se respetaba ni a los artistas ni al público», relató Elieser Pérez.

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