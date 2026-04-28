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El comisario general del CICPC, Douglas Rico dio a conocer la detención de un hombre en el estado Lara. El sujetó quedó detenido por la presunta apropiación de más de 40 mil dólares de la empresa donde laboraba.

Un arduo trabajo de investigación realizado por funcionarios de la Delegación Municipal San Juan Lara, permitió la ubicación y detención de Fernando Enrique Aguilera Bastidas (41). En la avenida Moyetones, parroquia Guerrera Ana Soto, municipio Iribarren, estado Lara.

Detenido por presunta apropiación de más de 40 mil dólares

Se pudo determinar que el mencionado, valiéndose de la confianza de sus empleadores, realizaba compras con datos de empresas que años atrás habían sido clientes de la misma. Para apoderarse de gran parte de la mercancía.

Además acudía a empresas donde cobraba las facturaciones, no reportando los pagos completos, apoderándose del resto. Logrando obtener como ganancias 41 mil 217 dólares estadounidenses, pertenecientes a la empresa, los cuales utilizó en beneficio propio.

Al ser detenido, se ubicó un Dodge, Caliber, placa GDT82T; siendo puesto a la orden del Ministerio Público.

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