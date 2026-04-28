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Anant Ambani tiene un refugio de animales y es por ello que planteó al país neogranadino una solución al problema que hay con lo que fue el zoológico de Pablo Escobar. El narcotraficante solo llevó un hipopótamo macho y tres hembras, los cuales se han multiplicado.

El multimillonario de la India, dijo al gobierno del presidente Gustavo Petro que quiere llevarse al refugio a los hipopótamos que están sueltos en ese país. Un tribunal colombiano frenó la eutanasia de los animales.

Pero Ambani quiere salvarlos y tenerlos consentidos en su refugio, el hombre es un amante empedernido de los animales. Y es por ello que tiene un espacio bien grande donde estos pueden vivir sin problemas.

Multimillonario de la India ofreció a Colombia llevarse los 80 hipopótamos de Escobar

“Estos ochenta hipopótamos no eligieron dónde nacieron, ni crearon las circunstancias a las que ahora se enfrentan. Son seres vivos y sensibles, y si tenemos la posibilidad de salvarlos mediante una solución segura y humana, tenemos la responsabilidad de intentarlo”; declaró el magnate en un comunicado publicado este martes.

Ambani es el hijo menor del hombre más rico del continente asiático, propuso que dichos animales sean llevados a su centro de conservación. Donde cuenta con primates, felinos, elefantes entre otros.

Hasta ahora el gobierno colombiano no ha dicho nada sobre la propuesta del multimillonario. Esta sería la gran solución al problema de la “especie invasora” que trajo Pablo Escobar al vecino país.

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