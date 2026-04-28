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El comisario general de la policía científica, Douglas Rico dio a conocer el caso de un detenido en Caracas, el cual pasó ahora a manos del Ministerio Público para su proceso judicial. La detención se hizo La Pastora, municipio Libertador

Por falsificar documentos legales quedó detenido por el CICPC. Comisiones de la Delegación Municipal Simón Rodríguez, luego de un extenso trabajo de investigación; permitieron la detención de Richard Alexander Araujo Camacho (51).

Quien tiene registros por falsificación o participación en documentos falsos, en La Pastora, Esquina Dos Pilitas, parroquia Altagracia, municipio Libertador, Caracas. Esto por falsificación de documentos legales.

Detenido por falsificar documentos legales

Las investigaciones permitieron determinar que Araujo, aprovechando sus capacidades profesionales en diseño gráfico; y el acceso no autorizado a insumos oficiales (incluyendo sellos húmedos, troqueles y software de alta precisión), falsificaba documentos legales.

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Como: registros civiles, títulos universitarios y notarías, recibiendo como pago, aproximadamente 200 dólares estadounidenses por trámite. Al momento de la aprehensión se ubicaron como evidencias los implementos que utiliza para ejecutar los hechos; siendo el caso puesto a la orden del Ministerio Público.

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