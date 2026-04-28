PortadaSucesosTendenciaN24C

Quedó detenido por falsificar documentos legales

By Redacción Carabobo
0
99
falsificar documentos legales

Más del Autor

Redacción Carabobo
Redacción Carabobo
IOTA Latino
Compartir

El comisario general de la policía científica, Douglas Rico dio a conocer el caso de un detenido en Caracas, el cual pasó ahora a manos del Ministerio Público para su proceso judicial. La detención se hizo La Pastora, municipio Libertador

Por falsificar documentos legales quedó detenido por el CICPC. Comisiones de la Delegación Municipal Simón Rodríguez, luego de un extenso trabajo de investigación; permitieron la detención de Richard Alexander Araujo Camacho (51).

Quien tiene registros por falsificación o participación en documentos falsos, en La Pastora, Esquina Dos Pilitas, parroquia Altagracia, municipio Libertador, Caracas. Esto por falsificación de documentos legales.

Detenido por falsificar documentos legales

Las investigaciones permitieron determinar que Araujo, aprovechando sus capacidades profesionales en diseño gráfico; y el acceso no autorizado a insumos oficiales (incluyendo sellos húmedos, troqueles y software de alta precisión), falsificaba documentos legales.

NO DEJES DE LEER AHORA: Reportaron colisión fuerte en la avenida Andrés Eloy Blanco

Como: registros civiles, títulos universitarios y notarías, recibiendo como pago, aproximadamente 200 dólares estadounidenses por trámite. Al momento de la aprehensión se ubicaron como evidencias los implementos que utiliza para ejecutar los hechos; siendo el caso puesto a la orden del Ministerio Público.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Hombre asesinó a su compadre en Aragua por descubrir presunto romance con su esposa

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceDouglas Rico/CICPC
Artículo anterior
Multimillonario de la India ofreció a Colombia llevarse los 80 hipopótamos de Escobar
Artículo siguiente
Tras presunto hurto en el mercado Los Guajiros quedó detenido
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes