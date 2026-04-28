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Un hombre fue detenido en las inmediaciones del mercado Los Guajiros, en Valencia, luego de ser denunciado por el presunto hurto de mercancía en un establecimiento del sector.

Comerciantes de la zona avistaron al individuo mientras sustraía prendas de vestir de un local. Según el reporte, el sujeto intentó abandonar el lugar poco después. Tras la alerta de los trabajadores, se realizó un despliegue en el área que permitió la ubicación del sospechoso y la recuperación de la vestimenta denunciada como robada.

Hurto en el mercado Los Guajiros de Valencia

Al momento de su identificación, se confirmó que el detenido posee registros policiales previos por el delito de hurto calificado. Los oficiales presentaron los artículos incautados como evidencia del hecho ocurrido en la parroquia Santa Rosa.

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La comisión remitió el caso al Ministerio Público. Este organismo formalizará los cargos y continuará con el proceso judicial correspondiente

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Quedó detenido por falsificar documentos legales