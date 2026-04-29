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En lo que fue el primer juego de la Liga Mayor de Béisbol Profesional (LMBP) en la isla de Margarita la noche de este martes 28 de abril, Marineros vino de atrás para llevarse el triunfo ante Caciques, 4×3.

Esto el estadio Nueva Esparta en Guatamare, lo que significó la primera victoria de los navieros cuando se enfrentan por primera vez en la temporada ante los caraqueños. Carlos Durán remolcó a José Tello con sencillo al left field en el segundo tramo para abrir el score en la isla de Margarita.

Caciques le dio vuelta rápidamente con sencillo de Dennis Ortega y elevado de sacrificio de Miguel Hernández para traer hasta la goma a Renato Núñez Gabriel Martínez respectivamente.

Marineros vino de atrás para llevarse el lauro ante Caciques en Margarita

En el tercer episodio Yoel Yanqui igualó las acciones después de par de outs al pegar el primer cuadrangular de la LMBP que se conecta en Margarita en el tercer acto. La igualdad no permaneció por mucho tiempo ya que en el cuarto capítulo Ortega ligó triple hacia el jardinero derecho y trajo hasta el home a Martínez.

Los filibusteros le dieron vuelta al score en el sexto. Johan López se embasó por jugada de selección, Tello volvió a anotar para el 3×3 y Deivi Muñoz bateó inatrapable al jardín izquierdo para que Wagner Lagrange colocara la rayita de la diferencia.

Eduardo Figueroa (2-0) emergió desde el bullpen para llevarse el triunfo, Carlos Suniaga (0-1) fue el derrotado y Felipe Rivero (1) obtuvo su primer salvado de la campaña. Hoy miércoles 29 de abril será el segundo de la serie entre carabobeños y capitalino. El segundo de la serie en Margarita, a las 7:00 de la noche.

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