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Clima hoy 29 de abril en Venezuela según estudios del INAMEH

By Danny Valdiviezo
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Clima hoy 29 de abril en Venezuela
En las vías del estado Falcón. Foto: Cortesía.

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Danny Valdiviezo
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El clima hoy 29 de abril de 2026 en Venezuela según el INAMEH nos señala nubosidad en las primeras horas de la mañana. Esto en el centro del país, región llanera y andina y zona norte de la zona occidental del país.

Situación General, predomina nubosidad fragmentada y zonas parcialmente nubladas en gran parte del territorio nacional; igualmente, se espera la presencia de nubosidad estratiforme, asociada a precipitaciones de intensidad variable, principalmente en áreas de *nuestra Guayana Esequiba, sur de Bolívar, Amazonas, Portuguesa, Lara, partes de Falcón, Andes y Zulia*.

 

 

Situación General, Durante la mañana: se prevé nubosidad fragmentada y zonas parcialmente nubladas en gran parte del territorio; sin embargo, se estima nubosidad de tipo estratiforme asociado a precipitaciones de intensidad variable en nuestra Guayana Esequiba.

En los estados del sur se esperan fuertes chubascos como lluvias repentinas en horas de la mañana como en la tarde. Mientras que en el área insular de Venezuela se espera nubosidad fragmentada en horas de la mañana.

Clima hoy 29 de abril de 2026 en Venezuela

Se esperan altas temperaturas en el centro del país, sobre los 37 a 38 grados para hoy miércoles. Esto en un horario que entre las nueve de la mañana a seis de la tarde. De igual modo en varios estados del país.

En el estado Mérida se esperan en las zonas de montaña cerca de 7 grados de temperatura en horas de la madrugada. Zonas de Caracas, como La Colonia Tovar y Cordillera de La Costa se espera clima fresco.

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SourceReporte del INAMEH
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