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Fue a principios de los años 80, que el narcotraficante quería hacer gala del dinero que tenía. Para ello trajo animales exóticos con el fin de tener un zoológico personal el cual fuera parte de su casa.

Los hipopótamos de Pablo Escobar llegaron a Colombia a principios de los años 80, importados ilegalmente por el narcotraficante. Escobar los trajo desde un zoológico en Estados Unidos (o directamente de África, según la fuente).

Fueron traídos para su zoológico privado en la Hacienda Nápoles, cerca del río Magdalena, y tras su muerte en 1993, se reprodujeron descontroladamente. Estos llegaron hasta el lugar en vehículos de carga.

Los hipopótamos de Pablo Escobar a Colombia

Origen: Escobar importó 4 ejemplares (un macho y tres hembras) como parte de su colección exótica personal.

Logística: Fueron traídos en barco hasta el puerto de Necoclí y luego transportados por tierra hasta la Hacienda Nápoles en Puerto Triunfo, Antioquia.

Expansión: Tras la caída de Escobar, los animales quedaron abandonados y escaparon de la hacienda, encontrando un hábitat ideal en el río Magdalena sin depredadores naturales.

Actualidad: De esos 4 animales, hoy existen más de 80 ejemplares en libertad, considerados una especie invasora que representa un riesgo ambiental.

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