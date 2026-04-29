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Después de dos años de trabajo creativo, Maluma confirmó este martes 28 de abril el lanzamiento de su nuevo album titulado Loco x Volver.

Este séptimo álbum de estudio marca una evolución en el estilo del cantante, buscando un reencuentro con sus raíces y su esencia musical. El repertorio incluye 14 canciones, entre las que destaca el éxito «1+1» junto a Kany García, además de participaciones de Ryan Castro y un tema póstumo con Yeison Jiménez. Según su equipo, el álbum es una fusión de géneros que celebra la madurez del artista y su sanación personal.

Nuevo álbum de Maluma

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