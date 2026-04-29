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Juegos para este miércoles con escuadras nacionales del Caracas FC y Academia de Puerto Cabello. El «Rojo» recibirá a Racing de Argentina en el Estadio Olímpico de la UCV, mientras que el equipo carabobeño buscará una victoria histórica en suelo uruguayo.

El Estadio Olímpico de la UCV será la sede del compromiso entre el Caracas FC y Racing Club de Avellaneda, programado para este miércoles 29 de abril a las 6:00 p.m.

El conjunto capitalino llega con impulso tras vencer 2-1 a Rayo Zuliano en el torneo local, mientras que la «Academia» argentina viene de igualar en su liga doméstica hoy martes.

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Caracas FC y Puerto Cabello

Por su parte, Academia Puerto Cabello se trasladará al Estadio Centenario para medirse ante Juventud de Las Piedras, con la misión de emular la histórica hazaña del Unión Atlético Maracaibo en 2004, única victoria de un club nacional en Uruguay.

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