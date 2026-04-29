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Un adulto mayor fue detenido en el sector Valle de Oro, por su presunta responsabilidad en delitos de abuso sexual. Funcionarios de PoliCarabobo aprehendieron al hombre identificado como José Gregorio (65) durante el procedimiento.

La acción se activó luego de que representantes de la víctima formalizaran la denuncia ante las autoridades. Lo que derivó en una investigación preliminar coordinada con el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Durante el abordaje, se aplicaron los protocolos de acompañamiento médico integral en un Centro de Diagnóstico Integral (CDI).

Detenido adulto mayor por abuso sexual

Tras confirmarse los indicios de actos delictivos de carácter continuado, los efectivos de la Estación Policial Los Bucares procedieron con la captura del señalado en el marco de los Cuadrantes de Paz.

La comisión remitió el caso inmediatamente a la Fiscalía 20° del Ministerio Público. Este despacho iniciará ahora el proceso penal correspondiente.

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