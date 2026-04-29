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La directiva de Lidotel Valencia presentó el pasado miércoles 22 de abril, su cronograma de actividades para el segundo cuatrimestre del año 2026, el cual contempla una agenda que busca dinamizar el sector turístico y corporativo de la región carabobeña, donde se destacan los planes familiares de hospedaje, eventos de networking profesional y jornadas recreativas para ofrecer experiencias que integren el disfrute, la formación especializada y la exclusividad que caracteriza a su infraestructura hotelera.

Esteban Naranjo Fierro, gerente general de Lidotel Valencia, explicó que para este nuevo periodo se potenciarán los programas de entretenimiento dominical con inflables y acceso a piscina, sumado a una exposición colectiva del artista Javier Miranda que incluirá conversatorios gratuitos para el público. Además, que la programación también integra las «Milongas» cada tercer viernes de mes para los amantes del tango y una alianza estratégica con Carabobo Runners para ofrecer paquetes especiales durante la Media Maratón de Valencia.

Lidotel Valencia agenda de actividades

«Solamente el mes pasado tuvimos la visita de 186 niños en compañía de sus familias y eso ya es un indicador del aumento proporcional en el turismo familiar, por lo cual nos enfocamos en brindar sonrisas y bienestar; esta planificación responde a una visión de excelencia consolidando una metodología de trabajo donde la mejora se note de manera natural. Cada evento realizado en la ciudad repercuta positivamente en la dinámica interna y en la calidad del servicio ofrecido a los huéspedes” agregó Fierro.

La planificación incluye la edición «Conexiones Mamá» el próximo 27 de mayo para el crecimiento personal, así como promociones especiales de Brunch y acceso a piscina para celebrar el Día del Padre y del Niño durante los meses de junio y julio. Asimismo, la jefa de ventas, Diliannys Gutiérrez, informó sobre la activación de tarifas especiales para fines de semana largos y la presencia de puntos de marca los jueves en el Centro Comercial Sambil Valencia.

Como cierre de este ciclo de anuncios, la directiva invitó a la colectividad valenciana a participar activamente en estas iniciativas que prometen fortalecer el tejido social y económico a través del esparcimiento y el encuentro empresarial de alto nivel. La ocupación del hotel se mantiene en un ascenso sostenido gracias a la efectividad de estas alianzas; posicionando a la marca no solo como un centro de hospedaje premium, sino como un epicentro de acontecimientos culturales y deportivos.

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