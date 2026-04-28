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En el marco de la Gran Peregrinación Nacional, la presidenta (E) Delcy Rodríguez, junto al gobernador Rafael Lacava lideró una jornada de anuncios estratégicos desde el Teatro Municipal de Valencia. Los temas abarcaron desde la recuperación de la red hospitalaria hasta la postura de Venezuela ante la CIJ por el Esequibo.

Presidenta Delcy Rodríguez en Valencia

Rodríguez, anunció este martes la entrega formal de la primera etapa de la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera (CHET), la cual ha sido completamente recuperada.

Así mismo, informó que la segunda fase de rehabilitación iniciará en los próximos días con el equipamiento de este centro asistencial clave.

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Economía: Expectativas por el 1 de mayo y pacto con ENI

De cara al próximo Día del Trabajador, Rodríguez pidió calma ante la «sobreexpectativa» generada, ratificando que el 1 de mayo se anunciarán mejoras sostenibles para el ingreso de los trabajadores.

En este contexto, destacó la firma de un acuerdo productivo con la Corporación Nacional de Hidrocarburos de Italia (ENI), calificándolo como el más importante en la historia reciente.

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Energía e Industria: Reactivación del parque industrial carabobeño

Por otro lado, la presidenta (E) detalló la recuperación de 600 MW mediante la máquina 6 de Planta Centro y la incorporación de 150 MW en la planta Josefa Camejo. Estos proyectos buscan estabilizar el suministro energético para el sector productivo regional.

En materia de soberanía, Venezuela ratificó que acudirá en los próximos días a la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Con la finalidad de defender la legalidad del Acuerdo de Ginebra frente a las reclamaciones de Guyana.

Por su parte, el gobernador Rafael Lacava hizo un llamado enfático en defensa de los venezolanos en el exterior, rechazando cualquier forma de xenofobia o maltrato. «Los venezolanos nos merecemos respeto», afirmó el mandatario regional, recordando la tradición histórica de Venezuela como país receptor de migrantes.

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