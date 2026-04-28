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El campo de la salud mental entra en una nueva etapa con el inicio de los ensayos clínicos de un implante cerebral diseñado para tratar la depresión.

A diferencia de las intervenciones tradicionales, este sistema de Motif Neurotech no requiere cirugía cerebral profunda, ya que se instala sobre la membrana protectora del cráneo. Buscando estimular la red ejecutiva central del cerebro. El objetivo técnico es «despertar» mediante pulsos eléctricos las áreas que presentan baja actividad en personas con cuadros depresivos severos, facilitando la recuperación de funciones cognitivas.

Implante cerebral para tratar la depresión

El innovador sistema permite que el tratamiento se realice de forma ambulatoria, utilizando una gorra con tecnología magnetoeléctrica que carga el implante y transmite la dosis de estimulación necesaria.

Durante los próximos doce meses, los investigadores evaluarán la seguridad del dispositivo y su capacidad para mejorar la calidad de vida y reducir los niveles de ansiedad. Este proyecto representa un esfuerzo por desvincular los tratamientos psiquiátricos avanzados de los procedimientos quirúrgicos complejos.

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