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Usuarios de la Autopista Regional del Centro (ARC) informaron la tarde de este martes 28 de abril sobre un retraso vehicular tras un accidente de tránsito que involucra a un motorizado a la altura de Los Guayos.

A través de registros audiovisuales, se observa la presencia de cuerpos de seguridad y paramédicos atendiendo la emergencia en el lugar del incidente.

Retraso en la ARC accidente en Los Guayos

El flujo vehicular se encuentra restringido en sentido hacia Maracay, mientras se realizan las labores de auxilio y el levantamiento del siniestro. Se recomienda a los conductores tomar previsiones ante la cola que se extiende por varios kilómetros.

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