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Prudencia en este tramo de la ARC en Carabobo en estos horarios

By Redacción Carabobo
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tramo de la ARC en Carabobo
Foto: Cortesía.

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Hay que cumplir con el debido distanciamiento entre vehículos y circulando a una velocidad moderada en este tramo de la ARC en Carabobo. Entre el Distribuidor Divenca y la estación de servicio Bohío sentido Maracay.

Ayer se reportó en horas de la tarde un accidente de moto en el lugar, que involucró a varios vehículos y que tuvo varios lesionados. Los conductores que circulan a diario por ese tramo indicaron que en horas de la tarde se hace un pequeño retraso sentido Maracay.

Esto debido al alto volumen vehicular, y que muchos optan por circular por el hombrillo. Indicaron que el mismo embotellamiento se presenta sentido Valencia en horas de la mañana, luego de las 7:00.

Tramo de la ARC en Carabobo, Distribuidor Divenca

Como en horas del mediodía, entre doce  y una de la tarde, es por eso que se hace el llamado a conducir con mucha prudencia por dicho tramo de la Autopista Regional del Centro. En ambos sentidos.

Se sugiere ir a una velocidad moderada, guardando la distancia que debe existir entre los vehículos. Recordemos que por dicho tramo circulan muchos vehículos pesados como motorizados.

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SourceNoticias24Carabobo
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