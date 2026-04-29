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Rob Thompson se convirtió en el segundo mánager despedido de las Grandes Ligas en este año. Los cuáqueros pensaron en contratar a Alex Cora, pero este dijo que “no” a la propuesta, y prefirió estar con su familia.

Luego de varias horas, se disipó la espera, el mánager de los Filis es Don Mattingly, quien anoche logró su primer triunfo como estratega temporal de Filadelfia. Combinándose con la buena labor de Jesús Luzardo desde la loma.

Luzardo lanzó por espacio de siete entradas, con un control envidiable y los Filis superaron a Gigantes 7×0. Los Filis buscan borrar el mal inicio de campaña, de los últimos 12 perdieron 11 y están en el último lugar de su División.

Mánager de los Filis de Filadelfia

Se había corrido el rumor luego que Cora lo despidieran de los Medias Rojas de Boston. Dave Dombrowski, presidente de operaciones de béisbol de los Filis, busco la manera de contratarlo, pero Cora rechazó la propuesta.

Mattingly estará al frente del equipo, su hijo Preston es el gerente general de los Filis y espera sacarlos del sótano. La tarea no es fácil para Filadelfia solo tienen que buscar una buena racha de victorias para subir en la tabla de su División.

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