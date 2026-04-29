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Por estas razones no debes prestar tu cuenta bancaria

By Danny Valdiviezo
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No debes prestar tu cuenta bancaria
Foto: Banesco.

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Danny Valdiviezo
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Cuidado ya que además de ser algo personal es algo que pueden utilizar para involucrarte en delitos graves. Hace poco quedó detenido un hombre por haberla prestado a grupos delictivos en el país

No debes prestar  tu cuenta bancaria ya que es un delito grave que puede llevarte a la cárcel, ya que te convierte en cómplice de legitimación de capitales (lavado de dinero). Estafas o financiamiento al terrorismo.

Al recibir dinero de origen ilícito, el titular es legalmente responsable, enfrentando bloqueo incondicional de cuentas, investigaciones penales y antecedentes.

No debes prestar tu cuenta bancaria, los riesgos específicos en Venezuela incluyen:

Responsabilidad Penal: Aunque alegues desconocimiento, la justicia venezolana considera al titular responsable por el movimiento de fondos ilícitos.

Bloqueo de Fondos: Bancos como el Banco de Venezuela y otras instituciones inhabilitarán la cuenta inmediatamente al detectar movimientos inusuales, inmovilizando tu dinero propio.

Asociación con Estafas: Las cuentas prestadas suelen usarse para recibir dinero de estafas rápidas (ej. falsos pagos móviles), haciendo que la víctima denuncie al titular de la cuenta.

«Mulas» Bancarias: Te conviertes en una «mula» de dinero, facilitando el traslado de fondos para el crimen organizado.

Más recomendaciones

Daño Patrimonial: Si la cuenta es utilizada para actividades delictivas, el dinero retenido puede ser confiscado por las autoridades.

Recomendación: La cuenta bancaria es personal e intransferible. Nunca la prestes a terceros, ni siquiera a familiares o conocidos, para evitar consecuencias penales severas.

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