Cuidado ya que además de ser algo personal es algo que pueden utilizar para involucrarte en delitos graves. Hace poco quedó detenido un hombre por haberla prestado a grupos delictivos en el país
No debes prestar tu cuenta bancaria ya que es un delito grave que puede llevarte a la cárcel, ya que te convierte en cómplice de legitimación de capitales (lavado de dinero). Estafas o financiamiento al terrorismo.
Al recibir dinero de origen ilícito, el titular es legalmente responsable, enfrentando bloqueo incondicional de cuentas, investigaciones penales y antecedentes.
No debes prestar tu cuenta bancaria, los riesgos específicos en Venezuela incluyen:
Responsabilidad Penal: Aunque alegues desconocimiento, la justicia venezolana considera al titular responsable por el movimiento de fondos ilícitos.
Bloqueo de Fondos: Bancos como el Banco de Venezuela y otras instituciones inhabilitarán la cuenta inmediatamente al detectar movimientos inusuales, inmovilizando tu dinero propio.
Asociación con Estafas: Las cuentas prestadas suelen usarse para recibir dinero de estafas rápidas (ej. falsos pagos móviles), haciendo que la víctima denuncie al titular de la cuenta.
«Mulas» Bancarias: Te conviertes en una «mula» de dinero, facilitando el traslado de fondos para el crimen organizado.
Más recomendaciones
Daño Patrimonial: Si la cuenta es utilizada para actividades delictivas, el dinero retenido puede ser confiscado por las autoridades.
Recomendación: La cuenta bancaria es personal e intransferible. Nunca la prestes a terceros, ni siquiera a familiares o conocidos, para evitar consecuencias penales severas.
Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas