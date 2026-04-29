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Ya se han confirmado varios artistas para este viernes 1º de mayo de 2026, Oscar D’ León, Servando y Florentino, Porfi Baloa, Nicky Jam entre otros. No se descarta la presencia de otras estrellas para esa noche.

El Gran Concierto en La Carlota será por todo lo alto y completamente gratuito, un evento masivo para todos los trabajadores y la familia en general. Así lo dio a conocer el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

Gran Concierto en La Carlota

Dijo Rodríguez, que esto es un “regalo” a los trabajadores como a la clase obrera, desde tempranas horas de la tarde se abrirán las puertas para este concierto. El cual es uno de los más esperados.

En el evento estarán ocho tarimas simultáneas para dar la amplitud de los distintos géneros musicales. Se garantiza una variedad musical a los asistentes al gran concierto, que sin duda se espera sea uno de los más multitudinarios.

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